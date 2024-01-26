Врачи из Башкирии зацементировали пациенту сломанный позвоночник

Фото: Минздрав Республики Башкортостан

Специалисты Кумертауской больницы, расположенной в Башкирии, зацементировали сломанный позвоночник женщине, упавшей с двухметровой высоты. По данным пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, костный цемент использовался из-за наличия у пациентки сопутствующего заболевания — диффузного остеопороза. Оно характеризуется нарушением плотности костной ткани.

В ведомстве объяснили, что 58-летняя женщина была доставлена в больницу после падения с крыши теплицы. В ходе обследования выяснилось, что она получила компрессионный перелом 12-грудного позвонка со сдавлением спинного мозга. Врачами было принято решение стабилизировать позвоночник, установив металлическую конструкцию. Однако из-за нарушения плотности костной ткани ее было необходимо укрепить. Для этого использовался костный цемент.

Лечение прошло успешно, и сейчас пациентка готовится к выписке из больницы для последующей реабилитации, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Башкирии.

Как сообщалось ранее, хирурги Саратовской городской клинической больницы № 9 извлекли из лба пациента 12-сантиметрового червя. Предполагается, что он попал под кожу мужчины в результате укуса комара.