Врачи достали из головы россиянина крюк для буксировки машин В Петербурге прооперировали мужчину с буксировочным крюком в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Елизаветинской больницы прооперировали 34-летнего петербуржца, в черепе которого застрял металлический крюк для буксировки автомобиля, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на представителя пресс-службы медучреждения. По информации собеседника издания, экстренная операция длилась три часа. За это время хирурги провели трепанацию черепа и удалили крюк.

У мужчины диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму с наличием фрагмента металлического крюка 6х4 см в тканях головы. Инородное тело вошло в левую височную долю. Также наблюдались нарушения речи и движений. Нейрохирурги экстренно провели декомпрессивную трепанацию черепа с удалением инородного тела, — сказано в публикации.

Петербуржец пострадал, помогая другу с буксировкой машины. Когда транспорт тянули на тросе, буксировочный крюк оторвался и отлетел прямо в голову мужчине. Сейчас он уже идет на поправку. После операции пациента поместили в отделение реабилитации.

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