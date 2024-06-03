Врачи достали игрушечную пирамидку из прямой кишки годовалого мальчика MK.RU: ребенок из Зеленограда засунул игрушечную пирамидку в прямую кишку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Годовалый ребенок из Зеленограда попал в больницу с травмой прямой кишки после того, как засунул себе в задний проход игрушечную пирамидку, сообщает MK.RU. По информации издания, происшествие случилось, когда родители ребенка отвлеклись.

Мать мальчика вышла на улицу поговорить с подругой, а отец отлучился на лестничную площадку, чтобы выкурить сигарету, говорится в публикации. По информации издания, первую помощь ребенку оказал один из родителей, которому удалось вытащить пирамидку. Мальчика однако все равно забрала скорая. Там ему оказали необходимую помощь, здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок из поселка Тисуль в Кемеровской области залез на трансформаторную будку под напряжением и оказался в западне. Мальчик повис на подстанции вверх ногами, пока его штаны охватывал огонь. На крик ребенка сбежались местные жители.

Они пытались спасти мальчика, однако допрыгнуть до ребенка получилось не сразу. Когда его удалось достать, очевидцы принялись тушить охваченную огнем одежду школьника подручными средствами.