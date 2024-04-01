Ребенок случайно выдавил москитную сетку и упал с шестого этажа Семилетний ребенок выпал из окна на шестом этаже в Петербурге

Семилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, случайно выдавив москитную сетку, сообщает издание «Фонтанка». По его данным, в настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошел 31 марта на Кедринской улице. Источники издания утверждают, что мальчик по недосмотру родителей облокотился на москитную сетку и выпал из окна. С тяжелой очаговой травмой головы ребенка доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее управление Следственного комитета России по Рязанской области организовало проверку по факту выпадения пенсионера из салона автобуса во время движения. По предварительным данным, это произошло из-за того, что водитель начал движение до окончания посадки пассажиров.

До этого 13-летний мальчик выпал из пассажирского автобуса и получил травму позвоночника. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Происшествие случилось вечером 20 марта в поселке Парголово Выборгского района. Школьник выпал из автобуса № 271 и упал на спину, сейчас он находится в больнице.