Врачи борются за жизнь отравившейся салатом артистки Мариинского театра Артистка Мариинского театра находится в реанимации после ужина из «Самоката»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистка Мариинского театра оказалась среди пострадавших от массового отравления — скрипачка в настоящее время находится в реанимации. Известно, что женщина почувствовала себя плохо после употребления салата «Лобио». Это произошло во время гастролей в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на коллегу артистки.

По данным издания, на протяжении трех дней у нее наблюдались странные симптомы, но в больницу она обращаться не спешила. На третий день после ужина из «Самоката» у нее начало двоиться в глазах, речь стала заторможенной и отекло горло. Перед самой репетицией ее госпитализировали в больницу. Там, узнав, что пациентка съела салат «Лобио», приняли решение перевести ее в реанимацию в другую больницу. Предположительно, она оказалась в числе заразившихся ботулизмом.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что массовое отравление россиян после употребления салатов может быть связано с биотерроризмом. По его словам, бактерия, вызывающая отравление ботулотоксином, входит в перечень естественных микроорганизмов, которые можно использовать в биотерроризме. Кроме того, резкий рост числа пострадавших и тяжесть течения заболевания также могут указывать на него.