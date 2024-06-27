«Врачей не хватало»: раскрыты детали схода поезда с рельсов в Коми Источник NEWS.ru: скорые не могли проехать к месту схода поезда в Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Машины скорой помощи не могли проехать к месту схода поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми, врачей не хватало, рассказала NEWS.ru родственница одной из пассажирок. Собеседница издания уточнила, что местные жители сами приезжали, чтобы помочь эвакуировать пострадавших и довезти их до больницы. По словам женщины, часть людей при схождении вагонов выкинуло в воду.

Нам сразу сказали, что каких-то людей выкинуло в воду, что точно будут открытые переломы у кого-то, врачей точно не хватит. А сейчас мы узнаем, что и погибшие есть. Местные жители приезжали на своих машинах забирать пострадавших, довезти до больницы. Врачей не хватало, кареты скорой помощи просто проехать не смогли, — поделилась родственница пассажирки.

Собеседница издания отметила, что периодически созванивалась с родственниками, которые ехали на этом поезде. Как она подчеркнула, в один момент те сообщили, что поезд начало шатать из стороны в сторону, вещи и люди падали. По ее словам, некоторые пассажиры попытались перебежать в последний вагон, когда поняли, что происходит.

Поезд в один момент начало шатать из стороны в сторону, как на льду. Вещи падали, люди падали. Тряслось все. Часть пассажиров, которые понимали, что происходит, бежали в последний вагон поезда, — рассказала собеседница издания.

Тело еще одного погибшего ранее обнаружили на месте схода пассажирского поезда в Коми. Таким образом, число жертв аварии выросло до двух. Трагедия произошла вечером 26 июня на перегоне Инта — Угольный. В поезде находились 232 человека.