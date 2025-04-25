Врача из ЯНАО будут судить за липовые больничные В Надыме врач предстанет перед судом за продажу фиктивных больничных листов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа врача частной клиники будут судить за выдачу фиктивных больничных листов, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГСУ СК РФ по ЯНАО. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа и фальсификации документов.

Следствие установило, что в 2023 году врач за деньги изготавливал для жителей Надыма поддельные листки нетрудоспособности, освобождающие от работы. Эти действия привели к необоснованным выплатам пособий из средств работодателя и федерального бюджета.

Ранее стало известно, что глава администрации города Шилка Забайкальского края предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей гибель десятилетнего мальчика. Ребенок погиб в результате обрушения кирпичной печи. Следствие утверждает, что чиновник, зная об опасности аварийного здания, не предпринял необходимых мер для его сноса или ограждения.