Врач в Петербурге назвал группу риска среди выпускников

https://static.news.ru/photo/63b5f318-ab3e-11ea-b47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На сдачу ЕГЭ в медицинских масках и перчатках должны прийти те подростки, у которых есть хронические заболевания. Об этом заявил профессор НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

Как пишет портал «Невские Новости», в этом году выпускникам школ Петербурга местный комитет образования разрешил приходить на Единый государственный экзамен без масок и перчаток. Костинов назвал это решение поспешным, так как подростки с хроническими заболеваниями по-прежнему входят в группу риска.

Должны быть дополнительные разъяснения тем выпускникам, у кого есть хронические заболевания, они все же должны быть в масках, — цитирует его издание.

Кроме того, по его мнению, преподаватели и организаторы должны быть в медицинских масках и перчатках, поскольку они тоже в группе риска. А вот обычные старшеклассникам заболевание не страшно. Костинов сообщил, что в статистике заболевших коронавирусом ученики старшего школьного возраста составляли 1-2%.

Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и годом ранее, несмотря на то что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019-м.