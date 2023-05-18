Врач УЗИ спасла от смерти ростовчанина с одышкой Диагност в Ростове-на-Дону обнаружила у мужчины тромб, который не распознали другие врачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону врач отделения УЗИ-диагностики одной из местных больниц спасла жизнь 50-летнему мужчине, который несколько недель жаловался на одышку, сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве рассказали, что специалист обнаружила у пациента тромб, который не смогли выявить другие врачи.

Издание пишет, что мужчина обратился к врачам с жалобами на быструю усталость и одышку, которая возникала у него при малейшей нагрузке и не проходила, даже когда он лежал. Также у пациента резко увеличился живот. Ростовчанину назначали лечение, но оно не помогало. В результате во время УЗИ-обследования врач обнаружила у него ранее не выявленный тромб

Этим она спасла его от вероятной мгновенной смерти, — подчеркнули в Министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве добавили, что после диагностики мужчине подобрали нужное лечение и теперь его жизни ничего не угрожает.

Ранее врач-кардиолог Юрий Чичков назвал дайвинг и подъем на большие высоты экзотическими причинами возникновения тромбов в кровеносных сосудах. Погружение на глубину влияет на функционирование головного мозга, из-за чего кровоток перераспределяется в пользу жизненно важных органов, а на высоте возникают проблемы со свертываемостью крови из-за нехватки кислорода в организме.