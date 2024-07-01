Врач установила связь между онкологией и поеданием ранних арбузов Врач Сережина: употребление ранних арбузов может привести к раку

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Ранние арбузы часто содержат азотные удобрения, которые обеспечивают им быстрое созревание еще до наступления сезона, рассказала врач Вера Сережина, слова которой приводит РИАМО. По ее словам, нитраты, которые могут накапливаться в плодах из-за удобрений, могут превращаться в токсичные нитриты в организме человека, и способны вызвать хроническую интоксикацию, которая может привести к онкологическим заболеваниям.

Отравление пестицидами проявляется быстро и сопровождается болями в животе, диареей, повышением температуры, слабостью и потливостью. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь, а до ее приезда провести промывание желудка, — сказала эксперт.

Врач рассказала, что для помощи пострадавшему важно обеспечить его большим количеством теплой жидкости и не препятствовать отхождению рвоты. Необходимо помнить о возможных последствиях отравления, таких как осложнения хронических заболеваний, например гастрита, язв желудка, колита, энтерита, пиелонефрита.

Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев заявил, что покупать арбузы стоит на местах их сбора, чтобы избежать появления проблем со здоровьем. Он также призвал не приобретать ранние плоды, чтобы не сталкиваться с жалобами на работу пищеварительной системы.