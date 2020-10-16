Врач рассказал о росте доступности онкологической помощи в Москве

https://static.news.ru/photo/80448c28-0fc6-11eb-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плановая онкологическая помощь в Москве проводится в полном объёме, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Об этом заявил главный врач Городской клинической больницы № 1 Всеволод Галкин.

По его словам, работа больницы не останавливалась в период пандемии. Ресурсов хватало для качественного лечения всех пациентов, которым требовалась помощь. Медик подчеркнул, что больнице были предоставлены дополнительные мощности на территории института оториноларингологии имени Свержевского — коечный фонд увеличился на 102 места.

В беседе с «Москвой 24» Галкин заверил , что терапевтическая помощь в период пандемии также оказывалась полном объёме. Врачи выезжали к пациентам, которым требовалась гормональная терапия при раке предстательной и молочной желёз. Этот опыт зарекомендовал себя положительно.

В обычное время в больнице выполнялось 25–30 операций в день, а в период с марта по июль 2020 года ежедневно мы выполняли до 40 операций, — рассказал Галкин.

По его словам, с 1 апреля по 10 июля хирурги провели 1420 операций. Это в два раза больше, чем в обычный период, что свидетельствует о том, что онкологическая помощь стала доступнее, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Медик отметил, что в больнице соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы, а госпитализация проводится через отдельный вход здания с обязательным интервалом не менее 15 минут.

Все пациенты, поступившие на плановое лечение, проходят тестирование на коронавирус, — отметил Галкин.

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