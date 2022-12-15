Врач рассказал о росте числа травм из-за нечищеных дорог в Петербурге Травматолог Паршин рассказал о росте числа травм из-за нечищеных дорог в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С приходом непогоды в Санкт-Петербурге участились случаи травм среди горожан из-за проблем с уборкой снега, рассказал «Невским Новостям» травматолог Михаил Паршин. По его словам, люди, чаще всего пожилые , часто поскальзываются и получают увечья. Врач отметил, что ситуация с прошлого года, когда группа «Ленинград» выпустила песню с жалобами на петербургские коммунальные службы, так и не изменилась.

Город не чистят, и пациентов с травмами из-за этого поступает очень много. Все как в песне у Шнура, которая стала популярна прошлой зимой. И ситуация с тех пор так и не изменилась. Страдают в основном люди пожилые и старческого возраста, — рассказал Паршин.

В клипе группы «Ленинград» на песню «Пока так» критикуются чиновники Санкт-Петербурга, создавших в городе снежный коллапс.

Издание также сообщило о ряде случаев, когда неубранный снег становился причиной серьезных травм петербуржцев. Так, на этой неделе 57-летняя женщина, поскользнувшись, сильно ударилась головой и попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. А 9 декабря из-за неубранных улиц травмы получили сразу четыре человека.

Представитель пресс-службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ольга Федосеева ранее рассказала, что на городских дорогах наблюдается обилие слякоти и грязи, так как пока длится снегопад нормально очистить их просто невозможно. По ее словам, после уборки снега уже через 15 минут он снова возвращается, что затрудняет оценку качества уборки. Эксперт уточнила, что наука пока не позволяет «ловить снежинки на лету», поэтому для уборки улиц даже при большом количестве используемой техники требуется много времени.