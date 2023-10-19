Врач раскрыла состояние супруги журналиста Sputnik Акифи Врач Мевша: супруга журналиста Spuntnik Акифи сделала первые шаги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олеся Акифи, супруга журналиста Spuntnik Хайбара Акифи, пострадавшая в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область, сделала первые шаги, сообщила Telegram-каналу «Мир Белогорья» главврач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша. По словам медика, женщине предстоит долгая реабилитация.

На сегодняшний день у пациентки состояние стабильное. Произведена окончательная стабилизация переломов, то есть мы произвели операцию металлоостеосинтеза. Наконец-то перевели ее из отделения анестезиологии-реанимации в отделение травматологии. Там она сегодня сделала первые шаги, сегодня мы начали ранний этап реабилитации, — сказала врач.

Мевша добавила, что за пострадавшей ухаживает ее сестра, которая «находится с ней круглосуточно». По ее словам, лечение Акифи согласовано со специалистами НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

Атака дрона ВСУ, в результате которой погибли дочь, тесть и теща журналиста Sputnik Хайбара Акифи, произошла в ночь на 12 октября. Их похоронили в Белгороде через четыре дня после трагедии. Сам корреспондент и его супруга получили серьезные травмы и ранения.

Ранее главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко сообщил об улучшении состояния журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи. По его словам, медикам удалось стабилизировать основные жизненные показатели.