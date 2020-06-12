Врач мордовской больницы умер от двусторонней пневмонии

https://static.news.ru/photo/97acaee8-ad80-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: mrckb.ru

Хирург Республиканской больницы в Мордовии умер от тяжёлой двусторонней пневмонии, сообщил региональный оперативный штаб. Отмечается, что у врача подозревают коронавирус.

Сегодня скончался врач-хирург <…> Алексей Викторович Рябов 1982 года рождения. Алексей Викторович скончался от тяжёлой двусторонней пневмонии. Диагноз «коронавирус» пока окончательно не подтверждён, — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования в связи со смертью хирурга и пообещал оказать родным и близким всю необходимую им помощь.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в 84 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 8706 человек. С начала пандемии число заражённых COVID-19 в РФ достигло 520 129 человек.