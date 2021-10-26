Врач из Иркутска пояснил обращение к непривитым «помирать дома»

Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов заявил, что его слова в адрес непривитых пациентов с COVID-19 были вырваны из контекста. По словам медика, речь в прямом эфире «ВКонтакте» была призывом к личной ответственности за здоровье, передаёт РИА Новости.

Вопрос вакцинации — это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом. <...> Мы сейчас отказываем в плановой помощи многим, кто в ней нуждается, потому что часть больницы перепрофилирована в ковидный госпиталь. И прирост идёт, — сказал Новожилов.

Накануне медик обратился к непривитым гражданам с просьбой не занимать места в госпиталях. Он также призвал людей вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких.

Да, личное дело — жить мне или умереть. Ну тогда не занимайте место в госпиталях. Ну если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома, — сказал медик.

После этого региональный Минздрав объяснил слова Новожилова. В ведомстве отметили, что его высказывание не означает, что невакцинированным гражданам не будет оказана помощь. Там пояснили, что целью речи врача был призыв к вакцинации.

Ранее в Приморье уволили главного врача Шкотовской центральной районной больницы. В учреждении были выявлены факты подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 за деньги.