Врач допустил появление инвалидности у сбитой сотрудницей ЖКХ женщины Врач Васильев: пострадавшая от наезда в Щелково женщина может остаться инвалидом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, которую дважды переехала сотрудница управляющей компании в подмосковном Щелково, может остаться инвалидом, сказал NEWS.ru врач-реабилитолог Валерий Васильев. По его словам, пострадавшей среди прочего могли повредить позвоночник и спинной мозг.

У пострадавшей женщины, судя по видео, многооскольчатые переломы костей стопы и голени. Возможно с повреждением сосудов, с внутренним кровотечением. Повреждение связок коленного сустава, соответственно, переломы окружающих костей, — считает врач.

Также Васильев рассказал, что пострадавшая могла получить переломы бедренных костей и костей таза с разрывами внутренних органов малого таза и брюшной полости. Кроме того, на ролике видно, что водитель автомобиля задним колесом наехала на область живота и поясницы женщины, указал он.

Из этого можно предположить, что есть повреждения и в этих областях, возможно с разрывом спинного мозга. А это уже 100% инвалидность, если оперативно не была оказана помощь высококвалифицированного врача. Также возможно, что у женщины сотрясение головного мозга, так как она ударилась головой, когда падала на асфальт, — сказал Васильев.

Ранее адвокат Леонид Исаев рассказал, что сотруднице УК, переехавшей женщину, может грозить до 15 лет лишения свободы. Если же будет доказано, что умысла на убийство не было, то дело могут квалифицировать как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. За это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Женщину могут осудить и до двух лет, если придут к выводу, что в момент наезда она физически не могла видеть лежащего на дороге человека.

Инцидент произошел во вторник, 17 октября, когда жители подмосковного Щелково высказывали недовольство у здания управляющей компании. Сотрудница растолкала протестующих, села в свой автомобиль и резко сдала назад, наехав на ногу одной из протестующих. После она повторно переехала через пострадавшую.

Сейчас женщина находится в больнице с несколькими переломами, с сотрудницей работает полиция. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев заверил, что виновница произошедшего будет наказана по закону.