«Впятером на одного!»: Бастрыкин пожаловался на избиение полицейских Бастрыкин рассказал, почему велел арестовывать митингующих в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался о «массовых протестах», которые проходили в Петербурге после начала боевых действий на Украине, сообщает «Фонтанка». По его словам, полицейских начали избивать и пришлось отдать приказ арестовывать протестующих.

Ну где та тема — Украина, и где Петербург? Культурная столица, впятером на одного. Я дал команду, признаюсь, жестко возбуждать дела, арестовывать и под суд, — заявил он.

Ранее фонд «Общественное мнение» зафиксировал рост протестного потенциала в России — этот показатель вернулся к значениям, которые отмечались до начала военной операции на Украине. Однако социологи уверены, что этот показатель говорит скорее о росте недовольства, вряд ли он выльется в настоящие протесты.