Впервые за полгода ВСУ не обстреливали Белгородскую область Гладков: за прошедшие сутки в Белгородской области не было ни одного прилета

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины не выпустили ни одного снаряда по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. ВСУ не обстреливали регион впервые за полгода.

По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела, — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области публикует сводку об обстрелах с 21 мая этого года. До 24 ноября не было ни дня, когда бы украинская армия не атаковала регион. Гладков решил публиковать сводку из-за большого объема недостоверной информации в Сети.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 31 раз Донецкую Народную Республику. По данным пресс-службы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по населенным пунктам в регионе было выпущено 103 различных боеприпаса.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 24 ноября украинская армия предприняла одну из крупнейших попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. По его словам, над Северным Крымом средства ПВО и РЭБ сбили и перехватили десятки БПЛА.