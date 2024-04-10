Впавшего в кому участника СВО целый год считали дезертиром Депутат Иванов: лежавшего в коме военного ошибочно посчитали дезертиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участника специальной военной операции на Украине из Сухого Лога, который год назад впал в кому после ранения, по ошибке признали самовольно оставившим часть, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, он уже обратился в военную прокуратуру по этому вопросу.

Родственники военного обратились к депутату, поскольку не получали положенных выплат. Когда Иванов начал разбираться, то выяснил, что в военной части мужчину считают дезертиром.

По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что, по мнению в/части, он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был СОЧ — самовольно оставившим часть,— написал депутат.

Ранее военнослужащий российской армии старший лейтенант Джабраил Насыров применил в зоне СВО полученные в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций знания и уберег от гибели целый батальон. Молодой человек оперативно развернул комплект спутниковой связи и подключился к товарищам, что позволило запросить поддержку и избежать жертв при обстрелах.

До этого пес по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских бойцов в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Боец Эрик, который был хозяином собаки, заявил, что будет подписывать свои боеприпасы в честь питомца-героя.