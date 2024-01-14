Возвращение в горящий дом за документами плохо кончилось для двух жильцов МЧС: в Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

Фото: МЧС России

В результате пожара в жилом доме в поселке Николаевка в Башкирии погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. Они успели покинуть горящее здание, но потом вспомнили об оставленных внутри документах.

В доме был установлен пожарный извещатель. Прибор вовремя сработал, предупредив об опасности. Хозяева успели выйти из дома, но решили вернуться за документами. На данный момент пожар был локализован сотрудниками МЧС России, — заявили в ведомстве.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. В числе погибших один ребенок. В столичной прокуратуре отметили, что трагедия произошла на первом этаже дома № 14 по улице Академика Комарова.

До этого появились кадры сильного пожара в деревообрабатывающем цеху в Златоусте Челябинской области. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

Ранее в коммунальной квартире Санкт-Петербурга вспыхнул пожар, в результате чего погибли двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Специалисты проводят осмотр места ЧП и выясняют детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.