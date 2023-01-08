Возвращение российских военных из украинского плена сняли на видео Депутат Саралиев поделился кадрами возвращения российских военных из украинского плена

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Возвращенных российских военнослужащих из украинского плена сняли на видео. Ролик опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. На нем видно, как люди в российской военной форме направляются в сторону автобуса.

Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ. Домой, в Россию возвращаются еще 50 наших военнослужащих, — написал Саралиев.

Ранее Минобороны сообщило, что российское военное командование договорилось с украинской стороной о возвращении из плена 50 военнослужащих ВС РФ. 31 декабря на родину из украинского плена возвращены 82 российских военнослужащих. До этого Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ.

Освобожденных из украинского плена доставили в столичные подведомственные госпитали Минобороны для прохождения лечения и реабилитации. Каждому из них оказана психологическая помощь.