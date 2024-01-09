Возросло число жертв ДТП с маршруткой на Ставрополье Жертвами столкновения маршрутки и грузовика на Ставрополье стали восемь человек

Фото: t.me/guobddrus

Число погибших в результате столкновении пассажирской «Газели» и грузового автомобиля в Ставропольском крае возросло до восьми, сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД. Ранее было известно о семи погибших, еще один человек умер в больнице.

Стало известно, что в ДТП с участием маршрутного такси и грузового транспорта в Предгорном округе погиб восьмой участник: в больнице скончалась 66-летняя пассажирка «Газели», жительница поселка Пятигорского, — говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что пока остаются невыясненными личности трех человек. Речь идет о пострадавшей девушке 19–25 лет, а также погибших 35-летней женщине и мужчине 25–27 лет.

ДТП произошло днем 8 января на 45-м км автодороги Новопавловск — Зольская — Пятигорск вблизи поселка Пятигорский. По предварительным данным, виновником аварии является водитель маршрутки, который при совершении поворота не пропустил КамАЗ.

До этого на Ставрополье два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей, еще трое получили серьезные травмы. Из них мальчики 10 и 12 лет с тяжелейшими травмами были доставлены в реанимацию.