Число пострадавших в ДТП с детским автобусом под Псковом возросло Число пострадавших в ДТП с детским автобусом под Псковом возросло до 17

Фото: t.me/mchs_official

Число пострадавших в результате столкновения детского автобуса и грузовика в Псковской области увеличилось до 17 человек, среди них 13 детей, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Авария произошла недалеко от деревни Новгородки в Пушкиногорском районе.

По предварительной информации, пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте, — сообщила Волк.

ДТП произошло около 09:40, уточнила представитель ведомства. Автобус, перевозивший группу детей на экскурсию, столкнулся с большегрузом. Причины и обстоятельства аварии выясняются, на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, добавила Волк. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что авария случилась на 379-м километре федеральной автомобильной дороги Р-23. По данным спасательной службы, водитель автобуса попытался уйти от столкновения с фурой, в результате машина вылетела в кювет. Пострадавших госпитализировали, на месте работали 22 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Были опубликованы фотографии с места.