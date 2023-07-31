Возросло число погибших из-за крушения Ми-8 на Алтае Минздрав сообщил о пятой жертве крушения Ми-8 на Алтае

Фото: МЧС России

Число жертв в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до пяти, сообщила в Telegram пресс-служба Минздрава Алтайского края. В ведомстве рассказали, что врачи не сумели спасти женщину с 95% термических ожогов, та скончалась в больнице. Состояние еще двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой медицинской помощи по профилю «травматология» сегодня также перевели из БСМП в Центр термических поражений, — говорится в сообщении Минздрава.

Как рассказал главный врач горбольницы № 3 Александр Шпиготский, доктора координируют свои действия с федеральными специалистами из Москвы.

27 июля вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. Изначально в МЧС заявили, что шестеро погибли, а остальные получили травмы. Позднее выяснилось, что в результате крушения четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.