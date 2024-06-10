Возросло число госпитализированных после отравления в Дагестане Минздрав Дагестана: после отравления в Буйнакске госпитализировано 84 человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число госпитализированных граждан в результате отравления в Буйнакске увеличилось до 84, передает пресс-служба Минздрава Дагестана. Местные жители попали в центральную городскую больницу с кишечной инфекцией, добавили в ведомстве.

Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ находятся на лечении 84 пациента. Совместно с инфекционистами и эпидемиологами Республиканского центра инфекционных болезней здесь развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных, — говорится в сообщении.

При этом тяжелых случаев болезни в результате инцидента не зафиксировано, отметили в Минздраве. Часть пациентов уже готовится к выписке.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора по Дагестану не нашли отклонений от норм во время плановой проверки качества водопроводной воды в Буйнакске, где позже массово отравились люди. К утру 10 июня организованы подворные обходы для выявления пострадавших на территории города.

До этого стало известно, что более 270 жителей Буйнакска обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции. По словам пресс-секретаря местной администрации Арипа Аримова, в больницах на тот момент находились 30 человек.