Возомнившие себя последователями Тесака школьники зарезали мужчину Восхваляющих Тесака школьников подозревают в убийстве в Новосибирской области

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Трое школьников от 13 до 17 лет задержаны в Новосибирской области, передает РИА Новости. Они подозреваются в убийстве мужчины. По словам его друзей, школьники вели Telegram-канал, в котором восхваляли Тесака (настоящее имя — Максим Марцинкевич) и публиковали шок-контент.

По версии следствия, они могут быть причастны к целой серии нападений. В настоящий момент следователи пытаются доказать их участие в убийстве мужчины 10 ноября. На его теле насчитали около 10 ножевых ранений. По предварительной информации, мужчина недавно выписался из реабилитационного центра.

Он был очень тихий и спокойный. В драки никогда не лез, но в прошлом имел серьезные проблемы с наркотиками, даже лечился в реабилитационном центре, — рассказал его знакомый.

Знакомые задержанных утверждают, что они никогда не были сторонниками нацистской идеологии. Однако если вина школьников будет доказана, то им грозит не более 10 лет колонии. Самый младший из них еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому его могут отправить в интернат для малолетних правонарушителей.

Ранее в Ачинске обнаружили тело школьника. В убийстве признался его друг. Отец подозреваемого рассказал, что погибший за день до происшествия приходил к ним домой и ночевал в курятнике.