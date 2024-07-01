Россиянин возмутился просьбе подростков и угрожал им ножом Житель Петербурга угрожал ножом школьникам после просьбы отойти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге мужчина угрожал школьникам ножом после замечания, а затем сел в автобус и уехал. Полицейские уже задержали хулигана. Им оказался 35-летний местный житель, пишет «Фонтанка».

По данным издания, мужчина увидел, как молодой человек из компании плюется, и сделал ему замечание, в ответ на что 15-летняя подруга парня попросила мужчину отойти от них. На просьбу мужчина отреагировал агрессивно: достал нож-бабочку и начал размахивать им. Школьники позвонили в службу спасения и сообщили, что на них напал мужчина. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге мигрант из Средней Азии напал на двух женщин у кафе. Это произошло около двух часов ночи 29 июня. 26-летний мужчина по неизвестным причинам подрался с пострадавшими и скрылся с места происшествия. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе допроса иностранец дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее на детской площадке в Санкт-Петербурге мигрант напал на школьника и начал душить. Все это произошло, когда 25-летний мужчина играл с подростками в футбол. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».