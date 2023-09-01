Возможного виновника пожара в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Геленджике полиция арестовала подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края РИА Новости. Мужчина был арестован за употребление наркотиков. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за сбыт и употребление запрещенных веществ. 40-летний местный житель оголил электрокабели на территории дома, вызвав возгорание леса.

Коваленко Роман в настоящее время на основании постановления суда от 30.08.2023 отбывает наказание в условиях ИВС ОМВД России по Геленджику в виде административного ареста в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП России (потребление наркотических средств. — NEWS.ru), — рассказали в прокуратуре.

Лесной пожар на горных склонах в Геленджике начался 29 августа в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк», где содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, в частности, тигры и белые медведи.

К операции по тушению пожара привлекли несколько сотен спасателей и десятки единиц техники, включая два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. По данным МЧС, площадь пожара составила 118 гектаров. Мэр города Алексей Богодистов, в свою очередь, заявлял, что возгорание стало самым крупным с 2015 года.

Локализовать пожар удалось только к утру 31 августа. По данным оперативного штаба Краснодарского края, специалисты все еще обследуют район возгорания, однако новых очагов пока не обнаружили.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.