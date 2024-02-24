«Возможно, это были первые трупы»: Коц об атаке ВСУ в Донбасс накануне СВО Военкор Коц рассказал о нападении ВСУ на село Николаевка в ЛНР перед началом СВО

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что за несколько дней до начала СВО было понятно, что ВСУ способны начать наступательную операцию в Донбассе. По его словам, после признания независимости ДНР и ЛНР он был уверен, что Россия введет войска по просьбе властей народных республик, у границ которых наблюдалась «запредельная» концентрация украинских войск.

В ночь на 24 февраля я оказался под Луганском, на берегу Северского Донца. Две украинские ротно-тактические группы по 70 человек форсировали на лодках естественный рубеж обороны, являвшийся тогда линией фронта. Основной их задачей, по словам луганских силовиков, было взятие под контроль двух господствующих высот, на которой находились опорные пункты Народной милиции ЛНР. И им удалось это сделать, — написал Коц.

По словам военкора, он застал тот бой вместе со своим другом и коллегой Евгением Поддубным в районе села Николаевка, которое и атаковали ВСУ. В ту ночь небо разрывали звуки работы артиллерии и РСЗО, сообщил он.

В небе прошелестели несколько реактивных снарядов, заработала артиллерия. <...> Украинцы не стали атаковать в лоб, обойдя опорные пункты по флангам и начав зачистку дачного поселка, примыкающего к высоте. Но закрепиться не удалось. Нападавшие ретировались, оставив на земле девять пробитых пулями и разорванных осколками тел. Возможно, это были первые трупы на выползавшей из-за горизонта [СВО], — признался журналист.

Ночью Коц писал свой репортаж в гостинице в Луганске, где был интернет, в два часа лег спать, проснулся в четыре и отправился в Донецк. На въезде в ДНР у него заработала донецкая сим-карта, Telegram «взорвался сообщениями», вспоминает он. Пока Коц листал новостные ленты, его телефон разрывался от радостных сообщений друзей из Донецка. Он утверждает, что после объявления о начале спецоперации знакомые дончане писали ему: «Ура! Победа».

За 1,5 года мы узнали много нового, и не всегда приятного. <...> Простодушие переплавлялось в цинизм, мечты — в разочарования, страхи — в усталость. Понимание, что легкой победы не будет, приходило не сразу, — заключил он.

Ранее датский премьер Метте Фредериксен призвала Евросоюз поставить Украине «ненужные» системы ПВО и снаряды ко второй годовщине СВО. По ее словам, Дания уже передала Киеву «всю свою артиллерию».