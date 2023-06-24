Выстрелы прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Фото: rostov0/t.me

Громкий хлопок прозвучал у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, который 24 июня заняли бойцы ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости. По информации агентства, хлопок был слышен в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО, не исключено, что это был звук от взрывпакета.

Громкий хлопок прозвучал в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Не исключено, что это был звук от взрывпакета, — говорится в сообщении.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигаются вооруженные люди без опознавательных знаков, а на его границах возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов-на-Дону.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по Липецкой области. Принимаются меря для обеспечения безопасности населения. В связи с этим он рекомендовал жителям оставаться в домах и отказаться от поездок на транспорте.