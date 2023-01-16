Возле Севастополя сбили беспилотник Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили над бухтой беспилотник

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО сбили беспилотник. Сбили над бухтой возле города, уточнил он в Telegram.

Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме, — отмечается в его сообщении.

Украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года. Все БПЛА были сбиты. Последняя атака на Севастополь была предпринята 7 января. Тогда Михаил Развожаев заявил,что город атаковали, несмотря на Рождество.

Ранее власти Севастополя продлили на 15 дней действие высокого уровня террористической опасности. Об этом стало известно 11 января. Режим был введен 31 июля после того, как на штаб Черноморского флота с центре Севастополя была произведена попытка атаки.