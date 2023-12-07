Возгорание произошло на борту самолета перед взлетом в аэропорту Камчатки Mash: на борту «Аэрофлота» из-под сиденья повалил дым перед взлетом на Камчатке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-под сиденья одного из пассажиров повалил белый дым прямо перед взлетом в аэропорту Камчатки, сообщил Telegram-канал Mash. Опубликовано видео с места происшествия.

По предварительной версии, в салоне самолета произошло короткое замыкание. На кадрах видно пожарных на борту.

Boeing 777 должен был вылететь в Москву 6 декабря, пишет Mash. По окончании посадки один из пассажиров заметил дым из-под своего кресла и сообщил об этом бортпроводникам. После этого экипаж обесточил салон.

На борт поднялся специалист и проверил салон на предмет короткого замыкания. По данным канала, признаков неисправности не нашли, но пассажиров пересадили на другой самолет. Через пару часов они вылетели в Москву, неисправное воздушное судно сняли с рейсов.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео с моментом сброса топлива с самолета Ту-204, который загорелся при взлете в Улан-Удэ. Такой маневр потребовался пилотам, чтобы уменьшить риски при посадке. На земле рейс ожидали несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Все службы аэропорта Байкал находились в повышенной готовности. Причину возгорания двигателя установит специальная экспертная комиссия.