Шпионские зонды атаковали российский регион Богомаз: средства ПВО сбили три метеозонда над Брянской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Брянской области с помощью воздушных разведывательных объектов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, средства противовоздушной обороны России сбили три метеозонда.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал Богомаз.

Губернатор региона добавил, что в результате атаки пострадавших нет, разрушений зафиксировано также не было. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее СМИ сообщали, что в лесу недалеко от деревни Крутая Калязинского района Тверской области обнаружили украинский беспилотник самолетного типа, начиненный 10 килограммами взрывчатки. Находку сделал 60-летний местный житель, который гулял с собаками.

Также ранее Министерство обороны России сообщило об атаке украинских войск на Республику Мордовия. По данным ведомства, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Объект был поражен дежурными средствами противовоздушной обороны России.