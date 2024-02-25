Воздушную тревогу в Севастополе отменили спустя час Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе спустя час

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе отменили воздушную тревогу, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Воздушная тревога действовала один час.

Отбой воздушной тревоги! — написал Развожаев.

Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе около 18:35. Губернатор призвал местных жителей плотно закрыть окна и двери, а также перекрыть газ, воду и свет и укрываться в комнате с несущими стенами на значительном удалении от окон.

В ночь на 25 февраля ракетная опасность была объявлена в Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщал о запуске системы оповещения населения. Он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находился на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание либо спуститься в подземный переход или парковку. Ракетная опасность была объявлена около 01:00, через два часа ее отменили.

Кроме того, губернатор Курской области вечером 25 февраля сообщил, что ВСУ обстреляли три населенных пункта в Глушковском, Корнеевском и Суджанском районах. По его словам, никто не пострадал, повреждения получили несколько частных домов.

В ночь на 25 февраля сирены воздушной тревоги также работали в нескольких регионах Украины. Утром мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщал о работе ПВО и повреждении инфраструктурного объекта в городе. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях.