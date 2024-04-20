Воздушную тревогу отменили в Липецкой области Артамонов: в Липецкой области отменен режим воздушной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Отмена предупреждения последовала спустя полтора часа после объявления.

Внимание! Отбой «Воздушной опасности», — написал Артамонов.

До этого в регионе обнаружили обломки двух летательных аппаратов. Фрагменты, предположительно метеозондов, были найдены в Хлевенском районе и Воловском округе. Глава области подчеркнул, что пострадавших и разрушений удалось избежать — обломки упали в безлюдной местности. На месте работают специалисты, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил он.

Перед этим в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Артамонов призвал жителей области следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Вечером 19 апреля глава региона объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Липецкой области. Он рекомендовал жителям не приближаться к обломкам дронов и не трогать их, а также по возможности оставаться дома. Позднее предупреждение отменили. Однако, как отмечал губернатор, в регионе продолжает действовать желтый уровень опасности.