Воздушную тревогу объявили в Севастополе Губернатор Развожаев: воздушная тревога объявлена в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Жителям многоквартирных домов посоветовали закрыть все окна, отключить воду, газ и электричество. Также рекомендовано укрыться в комнатах с несущими стенами, собрать необходимые документы, мобильные телефоны и деньги. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Внимание всем! Воздушная тревога, — сказано в сообщении главы города.

Кроме того, в Севастополе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, о чем предупредили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее Развожаев писал, что российские силы РЭБ перехватили беспилотный летательный аппарат под Севастополем. По его словам, БПЛА посадили в пригороде, он не причинил никаких разрушений. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.

До этого губернатор Севастополя объяснил природу громких звуков, которые были слышны в городе. По словам Развожаева, шум доносился с внешнего рейда, где Черноморский флот России отбивал возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.