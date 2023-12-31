Воздушную тревогу объявили в Севастополе второй раз за день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе объявлена воздушная тревога, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Сирены звучат в субъекте второй раз за день.

Внимание всем! Воздушная тревога! — написал Развожаев.

Губернатор сообщил об этом в 19:06 мск. Через 14 минут он же написал об отмене тревоги.

Первая воздушная тревога была объявлена в Севастополе около 12:45 мск. Как обычно в таких случаях, Развожаев сопроводил свой пост видео с инструкцией, из которой можно узнать, что при угрозе ракетного удара необходимо закрыть окна и двери, отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами на значительном расстоянии от окон. Примерно через 15 минут тревога была отменена.

Сигнал ракетной опасности звучал 31 декабря и в Белгороде, который накануне подвергся массированному ракетному удару со стороны Украины. В городе раздавался вой сирен, людям рекомендовали спуститься в укрытия. Вскоре воздушную тревогу отменили.

28 декабря Развожаев сообщил о беспилотнике, который был сбит над морем в Севастополе. Отработала система ПВО, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

26 декабря при отражении удара ВСУ по морскому порту в Севастополе получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», сообщало Минобороны РФ. В связи с атакой учащихся двух школ в Феодосии перевели на удаленку, а еще в одной школе досрочно объявили новогодние каникулы.