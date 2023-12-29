В Минобороны РФ раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгород Минобороны РФ: силы ПВО сбили три ракеты ВСУ на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ подтвердило информацию о попытке ВСУ атаковать Белгород с воздуха. По данным ведомства, украинские войска выпустили по городу три противорадиолокационные ракеты HARM. Отмечается, что ВС РФ успешно отразили атаку.

29 декабря около 15 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противорадиолокационных ракет HARM по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и сбила воздушную цель на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее также стало известно об обстреле села Вязовое Краснояружского района. По словам Гладкова, в результате украинской атаки никто не пострадал.

Накануне губернатор заявил, что один человек получил ранение при атаке ВСУ на Белгородскую область. По его словам, украинские силы ударили дроном-камикадзе по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе.

По данным властей, пострадавшего госпитализировали со множественными осколочными ранениями головы, живота и нижних конечностей. Также в результате взрыва поврежден частный жилой дом — выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка.