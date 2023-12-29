Воздушную цель сбили на подлете к Белгороду Гладков: система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу сбили воздушную цель. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Над Белгородом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее глава Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины с применением реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли поселок Уразово. В результате атаки получили повреждения 20 частных жилых домовладений. Согласно предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Под обстрел украинской армии также попало село Вязовое. В ходе атаки ВСУ зафиксированы повреждения в одном частном домовладении: осколки снаряда посекли забор и хозпостройку. Никто не пострадал.

Накануне Гладков сообщил о смерти рабочего, который пострадал при атаке украинской армии на мост в Грайворонском районе. По словам губернатора, мужчина скончался в реанимации от кардиогенного шока. Рабочие получили ранения 23 декабря в ходе обстрела со стороны ВСУ, когда занимались ремонтом дороги.