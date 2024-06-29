Люди бегут с пляжей Анапы из-за угрозы воздушного налета KubanPress: на пляжах Анапы объявили эвакуацию из-за авиационной опасности

Воздушную тревогу объявили на пляжах Анапы, сообщает корреспондент KubanPress. По его словам, людей попросили срочно покинуть места отдыха. Официального подтверждения от властей города или Краснодарского края нет.

Так, в поселке Витязево около 10:00 по мск администрация пляжа с помощью громкоговорителей попросила отдыхающих покинуть место отдыха из-за авиационной опасности. Через 10 минут на пляже никого не осталось.

Утром 29 июня воздушную тревогу объявляли в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев предупредил, что работают системы ПВО. Он также обратился к жителям с просьбой не находиться на открытом пространстве, поскольку главную опасность представляют осколки.

Накануне на территории Воронежской области объявляли угрозу опасности атаки беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что системы ПВО наготове и призывал местных жителей сохранять спокойствие.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал, что Яковлевский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью шести беспилотных летательных аппаратов, По его информации, в городе Строителе пострадали два человека. Женщина была ранена в ногу и руку, мужчина — в плечо.