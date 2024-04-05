Воздушная тревога в Севастополе продлилась 23 минуты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе воздушная тревога продлилась 23 минуты. Губернатор города Михаил Развожаев в собственном Telegram-канале объявил ее в 19:35 мск.

Внимание всем! Воздушная тревога! — написал он.

В 19:58 мск чиновник заявил о том, что она отменена. Также губернатор рассказал о причине задымления у Севастопольской бухты.

Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки, — проинформировал Михаил Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя опроверг слухи о подрыве электроподстанции. По его словам, все работает в обычном режиме. Перед этим стала распространяться информация о том, что якобы ГУР Украины совершило подрыв Севастопольской электроподстанции.

24 марта Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что ВС России отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. До этого он сообщал, что российская противовоздушная оборона сбила несколько воздушных целей над городом, при обстреле ребенок получил осколочное ранение. По его данным, обломки упали в районе Индустриальной улицы. Развожаев призвал граждан при обнаружении частей снарядов не подходить к ним.