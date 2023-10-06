Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Жителям рекомендовали закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество. Людей на улицах призвали по возможности найти убежища.

Внимание всем! Воздушная тревога! — указано в сообщении.

Как пишет Telegram-канал транспорта города, в регионе временно приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее, 6 октября, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола в Севастополе. По его словам, именно этим объясняются громкие звуки в городе. В Крыму в настоящее время действует высокий уровень террористической опасности.

3 октября вечером Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун». В российском Министерстве обороны сообщили, что ее удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья полуострова.

Вечером этого же дня Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. Местные ресурсы сообщали о звуках взрывов в Крыму из-за работы ПВО.