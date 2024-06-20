Воздушная опасность объявлена в Липецкой области Артамонов: в Липецкой области объявлен режим воздушной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, заявил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он призвал жителей следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа», — написал губернатор.

Ранее в Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что в течение дня неоднократно обстреливались поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка, село Гордеевка Кореневского района и другие.

Кроме того, несколько поселков в Белгородской области попали под огонь ВСУ. В Новостроевке-Первой беспилотник сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями — в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно. Еще один беспилотник атаковал город Грайворон. Никто не пострадал.