Возбуждено два уголовных дела в связи с попыткой поджога храма в Тюмени СК возбудил два дела в связи с поджогом храма имени Димитрия Донского в Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отношении мужчины, бросившего коктейль Молотого в стену храма имени Димитрия Донского в Тюмени, возбудили два уголовные дела, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. Там уточнили, что речь идет о статьях о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость <...> После поджога мужчина скрылся на велосипеде, однако был установлен сотрудниками правоохранительных органов, — заявили в ведомстве.

Личность поджигателя уже установлена, подчеркнули в СК. В настоящий момент принимаются меры к его задержанию. Ход и результаты расследования дела на контроле облпрокурора.

Ранее стало известно, что неизвестный гражданин забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени «коктейлями Молотова». Возгорание удалось потушить до приезда пожарных, в работу включились прохожие, поэтому огонь не успел распространиться.

Позднее в Сети появилось видео поджога храма. На кадрах видно, что злоумышленник, одетый во все черное, подъехал к церкви Дмитрия Донского на велосипеде. Мужчина достал из сумки «коктейли Молотова» и бросил их в стену здания, после этого сел на свой велосипед и стремительно уехал.

Telegram-канал SHOT также информировал, что в Ивановской области задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, она частично выгорела. По данным канала, неизвестные пообещали ему за это 350 тысяч рублей.