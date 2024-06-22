Возбуждено дело в отношении депутата ЗС Красноярского края Новака ТАСС: возбуждено дело в отношении депутата ЗС Красноярского края Новака

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено против депутата Законодательного собрания Красноярского края, которого подозревают в избиении женщины, сообщили ТАСС в региональном ГСУ СК России. В ведомстве не назвали фамилию парламентария, однако в правоохранительных органах агентству заявили, что речь идет об Андрее Новаке.

Руководителем ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Красноярска, являющегося депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении своей сожительницы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, подозреваемый 14 июня из-за конфликта с сожительницей избил ее руками и ногами. Кроме того, по информации агентства, мужчина угрожал пострадавшей убийством.

Кроме того, со слов женщины, в 2022 году подозреваемый также дважды наносил ей руками и ногами множественные удары в область головы и тела, — пояснили в СК.

17 июня местное управление Следственного комитета начало проверку в отношении депутата законодательного собрания Андрея Новака. Экс-глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева обвинила политика в побоях и угрозах, опубликовав в Сети фото полученных травм. Она утверждает, что воспитывала с мужчиной двоих детей, но сам Новак отрицал знакомство с женщиной.