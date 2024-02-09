Возбуждено дело против отца, выстрелившего в голову двухлетней дочери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя поселка Волочаевское Калининградской области, который выстрелил в голову двухлетней дочери из пневматики, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, девочка находится в больнице.



Согласно предварительной версии правоохранителей, 40-летний безработный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дома стрельбу по радиатору отопления. Одна из пуль попала в голову ребенка, который бегал по комнате. Девочка находится в отделении нейрохирургии детской областной больницы, ее состояние стабильное.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка случайно выстрелила в возлюбленного из пневматического пистолета и попала в глаз. Инцидент произошел, когда пара сидела в автомобиле. Девушка рассматривала оружие и случайно дважды нажала на спусковой крючок. В результате пуля попала ее возлюбленному в глаз и застряла там. У молодого человека диагностировано проникающее ранение склеры, его срочно госпитализировали.

Также сообщалось, что в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга из отцовского карабина. Трагедия произошла, когда дети решили поиграть с оружием в отсутствие взрослых.