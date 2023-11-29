Возбуждено дело после отравления студентов в петербургском вузе «Mash на Мойке»: СК возбудил дело после отравления больше 50 студентов СПбГАСУ

Фото: Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

После массового отравления студентов СПбГАСУ возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, организацию, отвечающую за еду в учреждении, обвинили в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как пишет канал, Роспотребнадзор выявил множество нарушений на кухне в вузе. Отмечается, что в пище нашли бактерии сальмонеллы, а повара использовали продукты с истекшим сроком годности при готовке. По информации канала, из 51 зарегистрированного случая отравления 12 закончились госпитализацией.

Ранее стало известно, что в столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета отравились полсотни студентов. У большинства пострадавших заболевание протекало в форме острого гастроэнтерита, однако также фиксировались случаи заражения сальмонеллезом. В ходе проведения расследования было установлено, что комбинат питания на территории вуза нарушил санитарно-эпидемиологические требования.

Отмечалось, что в столовой пересекались сырая и приготовленная пища. За работой комбината никто не следил, что также является нарушением требований безопасности. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток.