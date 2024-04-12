«Вот такая ситуация»: в ДНР рассказали о ранении женщины при учениях На востоке ДНР в ходе учений в ногу ранена сотрудница администрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница администрации Амвросиевского округа в Донецкой Народной Республике получила ранение ноги в ходе учений военных, сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Игоря Лызова. По его словам, инцидент произошел на территории парка культуры и отдыха имени Кирова.

Чиновник отметил, что полигон, где проводилась тренировка, расположен достаточно далеко от места событий. Он уточнил, что пострадавшая чувствует себя нормально, несмотря на небольшую кровопотерю. Ее доставили в больницу, чтобы извлечь пулю.

Полигон находится не рядом, он внизу, но вот такая ситуация объективная — ранена в левую ногу сотрудник администрации Амвросиевского округа, — пояснил он.

Также Лызов сообщил, что личности военных, которые в момент происшествия находились на полигоне, уже установлены. По факту инцидента проведено расследование, а также будут приняты меры, чтобы не допустить такой ситуации в дальнейшем.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал жителям города, что звуки стрельбы, которые были слышны в некоторых районах, вызваны тренировкой личного состава флота. По его словам, расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) отрабатывали стрельбу из оружия.