«Вот они, герои»: Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» вышли из окружения ВСУ Кадыров: бойцы «Ахмата» вышли из окружения ВСУ в Белогоровке

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Группе спецназовцев из батальона «Ахмат» удалось выйти из здания, находящегося в окружении украинских военнослужащих в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, командир группы с позывным Малой решил сам выйти из здания и вызвать огонь на себя. После этого он вывел сослуживцев через брешь в позиции противника.

В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «Ахмат», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов. <...> Я очень рад, что ребята вырвались из окружения живыми. Безусловно, своими действиями они показали, что в спецназе «Ахмат» служат настоящие воины, которым по плечу задачи любой сложности. Поздравляю бойцов с возвращением! Вот они, герои! — написал Кадыров.

15 апреля стало известно, что пятеро чеченских бойцов полка «Ахмат-Север», освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел республики Руслан Алханов и зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов.