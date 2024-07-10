Восстановлено энергоснабжение четырех регионов России Работа систем энергоснабжения на Дону и Кубани восстановлена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Энергетики восстановили электроснабжение жителей Ростовской области, Краснодарского края и республики Адыгея сообщило Минэнерго России в своем Telegram-канале. Ведомство добавило, что возобновлена подача электричества в Астраханской области.

Электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея возобновлено. Восстановлена работа объектов генерации, — говорится в публикации пресс-службы министерства.

Работа систем энергоснабжения ранее была нарушена из-за аномальный жары. Без света в Ростовской области 9 июля остались 324 тысяч человек, на Кубани и в Адыгее — 181 тысяча.

Накануне сообщалось, что в Крыму из-за аномальной жары в некоторых населенных пунктах произошли аварии. Высокая температура воздуха и увеличение нагрузки на сеть электроснабжения привели к аварийному отключению нескольких подстанций.

Ранее жители нескольких населенных пунктов Чеховского городского округа в Московской области пожаловались, что остались без воды и электричества в 30-градусную жару. Они утверждают, что их заранее не предупреждали об отключении. Уведомление от властей пришло спустя несколько часов отсутствия коммунальных услуг.